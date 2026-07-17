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زلزال بقوة 7.3 درجات يضرب الحدود بين المكسيك وغواتيمالا

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أرشيفية
 
الجمعة، 17-07-2026 10:37 م
الوكيل الإخباري-  ضرب زلزال بلغت شدته 7.3 درجات على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، المنطقة الحدودية بين المكسيك وغواتيمالا، وشعر به السكان في عدة دول بأميركا الوسطى، من بينها السلفادور.اضافة اعلان


ولم ترد تقارير عن وقوع قتلى أو أضرار جسيمة، وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية (USGS) أن مركز الزلزال وقع قبالة سواحل ولاية تشياباس المكسيكية على المحيط الهادئ، وعلى عمق نحو 15 كيلومترا، بعدما سبقه زلزال أقل قوة وقع في المنطقة نفسها داخل البحر، وفق ما نقلت وكالات أنباء عالمية.

وفي بلدة سوتشياتي الحدودية مع غواتيمالا، أعلنت السلطات المحلية بدء عمليات مراقبة للمناطق الساحلية تحسبا لاحتمال حدوث موجات تسونامي، فيما دعت السكان إلى توخي الحذر.

وفي مدينة تاباتشولا جنوب المكسيك، أفاد شهود بأن الهزة بدأت خفيفة قبل أن تشتد، ما دفع السكان إلى إخلاء المباني. وقالت موظفة في أحد المستشفيات العامة إن العاملين والمرضى أخلوا المبنى بشكل منظم بعد تزايد قوة الاهتزاز.
 
 


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