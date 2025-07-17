الخميس 2025-07-17 02:34 ص
 

زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب الولايات المتحدة

ل
تعبيرية
 
الخميس، 17-07-2025 12:55 ص

الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام أمريكية، فجر الخميس، إن زلزالا بقوة 7.3 درجة على سلم ريختر ضرب قبالة سواحل ألاسكا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأفادت وسائل إعلام ذاتها بأن مركز الزلزال الذي بلغت قوته 7.3 درجة في المحيط الهادئ، على بعد 87 كيلومترا جنوب ساند بوينت وهي قرية صغيرة في أرخبيل جزر شوماجين.

اضافة اعلان


وذكرت المصادر نقلا عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن السلطات فعلت أصدرت تحذيرا من احتمال وقوع تسونامي.


ويشمل التحذير من تسونامي منطقة ساحلية واسعة قبالة جنوب غرب ألاسكا بما في ذلك خليج كوك، وينتهي التحذير قبل منطقة أنكوريج أكبر مدينة في ولاية ألاسكا الأمريكية والأكثر اكتظاظا بالسكان في هذه البرية الشاسعة.

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

لقطة من فيديو حريق المصنع

أخبار محلية بمشاركة عشرات الآليات .. إخماد حريق مصنع مفروشات في مخيم حطين

ل

عربي ودولي زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب الولايات المتحدة

أطفال قطاع غزة

فلسطين الأونروا: الأطفال في غزة يموتون أمام أعيننا ولا نملك الوسائل لعلاجهم

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي مسؤول أميركي: إدارة ترامب طلبت من إسرائيل وقف هجماتها على سوريا

ن

عربي ودولي إدارة الطيران الأمريكية تدرس توظيف أجانب كمراقبين جويين

4 عمليات حوثية ضد إسرائيل .. ومسيرات في سماء النقب

عربي ودولي 4 عمليات حوثية ضد إسرائيل .. ومسيرات في سماء النقب

ل

عربي ودولي ترامب يوقع قانونا مشددا لمكافحة مخدر الفنتانيل

الجيش السوري يبدأ بالانسحاب من السويداء

عربي ودولي الجيش السوري يبدأ بالانسحاب من السويداء



 
 





الأكثر مشاهدة