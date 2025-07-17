زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام أمريكية، فجر الخميس، إن زلزالا بقوة 7.3 درجة على سلم ريختر ضرب قبالة سواحل ألاسكا في الولايات المتحدة الأمريكية.



وأفادت وسائل إعلام ذاتها بأن مركز الزلزال الذي بلغت قوته 7.3 درجة في المحيط الهادئ، على بعد 87 كيلومترا جنوب ساند بوينت وهي قرية صغيرة في أرخبيل جزر شوماجين.

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وذكرت المصادر نقلا عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن السلطات فعلت أصدرت تحذيرا من احتمال وقوع تسونامي.



ويشمل التحذير من تسونامي منطقة ساحلية واسعة قبالة جنوب غرب ألاسكا بما في ذلك خليج كوك، وينتهي التحذير قبل منطقة أنكوريج أكبر مدينة في ولاية ألاسكا الأمريكية والأكثر اكتظاظا بالسكان في هذه البرية الشاسعة.