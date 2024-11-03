زلزال جديد يضرب تركيا - تفاصيل

11:12 م

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الوكيل الإخباري- أفاد التلفزيون التركي، اليوم الأحد، بوقوع زلزال بقوة 5.3 درجة قرب بحر إيجه. اضافة اعلان





وقال التلفزيون إنه لم تردْ تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.