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زلزال جديد يضرب تركيا - تفاصيل

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الأحد، 03-11-2024 11:12 م
الوكيل الإخباري-    أفاد التلفزيون التركي، اليوم الأحد، بوقوع زلزال بقوة 5.3 درجة قرب بحر إيجه.اضافة اعلان


وقال التلفزيون إنه لم تردْ تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.
 
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