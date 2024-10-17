زلزال جديد يضرب تركيا

وقال الموقع الإلكتروني لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ آفاد" إن الزلزال وقع عند الساعة 11.29 (ت.غ) وكان مركزه منطقة سيواس المركزية.
وأفاد مسؤولو "آفاد" في ولاية سيواس أنه لم ترد أي تقارير "سلبية".
ووفق معلومات أولية لم تسجل أي خسائر في الأرواح أو دمار في الممتلكات، فيما تواصل الفرق المعنية أعمالها ميدانيا.
وأمس الأربعاء ضربت هزة أرضية بقوة 6.0 درجات ولاية مالاطيا التركية وشعر بها سكان مناطق مختلفة في محافظات الحسكة ودير الزور وحلي في سوريا، وعدة مناطق في شمالي لبنان.
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