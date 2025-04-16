زلزال قوته 6.4 درجة يهز أفغانستان

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الوكيل الإخباري- ذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن زلزالا قوته 6.4 درجة هز أفغانستان اليوم الاربعاء اضافة اعلان





وقال المركز إن الزلزال كان على عمق 121 كيلومترا.