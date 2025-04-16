الأربعاء 2025-04-16 02:47 ص
 

زلزال قوته 6.4 درجة يهز أفغانستان

مقياس ريختر
مقياس ريختر
 
الأربعاء، 16-04-2025 02:34 ص
الوكيل الإخباري-   ذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن زلزالا قوته 6.4 درجة هز أفغانستان اليوم الاربعاءاضافة اعلان


وقال المركز إن الزلزال كان على عمق 121 كيلومترا.
 
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