زلزال قوي يضرب أفغانستان

الوكيل الإخباري- ضرب زلزال بقوة 5,8 درجات شرق أفغانستان، بما في ذلك العاصمة كابل، وأسفر عن أضرار طفيفة وإصابة واحدة فقط، بحسب ما أفاد مسؤول في إدارة الكوارث السبت.





وأكد مركز المسح الجيولوجي الأميركي بأن الزلزال الذي بلغت قوته 5,8 درجات ضرب منطقة تبعد 130 كيلومترا شمال شرق كابل.



وقال المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث محمد يوسف حامد "لا توجد خسائر أو أضرار جسيمة بعد زلزال الأمس".



وأضاف أنّ شخصا واحدا تعرّض لـ"إصابة طفيفة في تخار" بشمال البلاد، فيما "تضرّرت ثلاثة منازل بشكل طفيف في ولاية لغمان".



وقال زلغاي طالبي، وهو من سكان قضاء خنج قرب مركز الزلزال، إنّ الهزّة كانت "قوية جدا واستمرّت نحو 30 ثانية".





