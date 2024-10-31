 
الخميس 2024-10-31 10:41 ص
 

زلزال قوي يضرب الولايات المتحدة

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 31-10-2024 07:37 ص

الوكيل الإخباري-   ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات قبالة سواحل الولايات المتحدة الغربية الأربعاء، وفق المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي، لكن لم يصدر أي تحذير من احتمال حصول تسونامي.

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وحدّد مركز الزلزال عند خط صدع تحت المحيط الهادئ، على بعد 279 كيلومترًا من مدينة باندون في ولاية أوريغون.


ولم ترد على الفور أي تقارير عن وقوع أضرار.


وتمتد خطوط صدع عدة على طول ساحل الولايات المتحدة الغربي وعبره وبالقرب منه، تشكّل جزءًا من شبكة أكبر حول المحيط الأكبر في العالم، تُعرف باسم "حزام النار" في المحيط الهادئ.

 

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