زلزال قوي يضرب تركيا

وأفادت الوكالة التركية "بعد الزلزال الذي بلغت قوته 5,5 درجات والذي وقع عند الساعة 03:35 (00:35 بتوقيت غرينتش) في منطقة نيكسار في محافظة توكات، والذي شعر به أيضا سكان محافظات سامسون وأماسيا وأوردو وسيواس، لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار حتى الآن".
وأضافت: "عملنا على الأرض سيستمر" لتقييم أي أضرار محتملة.
من جهته، أعلن محافظ توكات إغلاق المدارس الجمعة.
-
أخبار متعلقة
-
أكسيوس: ترامب قال خلال مكالمة مع مجموعة السبع إن إيران على وشك الاستسلام
-
الاتحاد الأوروبي: الولايات المتحدة تريد "تقسيم أوروبا"
-
أستراليا تطلب من دبلوماسييها غير الأساسيين مغادرة لبنان
-
أدنوك الإماراتية تخفض حجم النفط لشركائها في الحقول البرية في آذار
-
صفارات الإنذار تدوي في قاعدة إنجرليك الجوية التابعة للناتو في جنوبي تركيا
-
إسرائيل تعلن شن موجة واسعة من الضربات وانفجارات قوية تهز طهران
-
إسرائيل تقول إنها قصفت أكثر من 200 هدف في إيران الخميس
-
سلطنة عُمان تعلن مقتل وافدين اثنين إثر سقوط مسيرتين في ولاية صحار