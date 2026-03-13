الجمعة 2026-03-13 12:50 م

زلزال قوي يضرب تركيا

الوكيل الإخباري-   ضرب زلزال بقوة 5,5 درجات محافظة توكات في شمال شرقي تركيا، وفق ما أعلنت وكالة إدارة الكوارث التركية الجمعة.اضافة اعلان


وأفادت الوكالة التركية "بعد الزلزال الذي بلغت قوته 5,5 درجات والذي وقع عند الساعة 03:35 (00:35 بتوقيت غرينتش) في منطقة نيكسار في محافظة توكات، والذي شعر به أيضا سكان محافظات سامسون وأماسيا وأوردو وسيواس، لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار حتى الآن".

وأضافت: "عملنا على الأرض سيستمر" لتقييم أي أضرار محتملة.

من جهته، أعلن محافظ توكات إغلاق المدارس الجمعة.
 
 


