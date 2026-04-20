زلزال قوي يضرب شمال اليابان وتحذيرات من تسونامي بارتفاع 3 أمتار

الوكيل الإخباري- أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية عن وقوع زلزال بلغت قوته المبدئية 7.4 درجة على مقياس ريختر قبالة الساحل الشمالي الشرقي لليابان بعد ظهر اليوم الإثنين.





وحذرت الوكالة من احتمال حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" بارتفاع يصل إلى 3 أمتار في محافظة إيواتيه وأجزاء من هوكايدو.



من جهته، قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC) إن زلزالاً بلغت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة الساحل الشرقي لهونشو، اليابان، يوم الاثنين.



وأوضح المركز أن مركز الزلزال كان على عمق 13 كيلومتراً.





