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زلزال قوي يضرب ضواحي العاصمة التايوانية تايبيه

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 09-04-2025 07:16 ص
الوكيل الإخباري-   قالت هيئة الأرصاد الجوية في تايوان، الأربعاء، إن زلزالًا بقوة 5.8 درجة ضرب مقاطعة ييلان شمال شرقي الجزيرة، مسببًا اهتزازات قوية في أنحاء تايبيه، فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.اضافة اعلان


وذكرت الهيئة أن الزلزال، الذي هز المباني في العاصمة تايبيه، كان على عمق 72.4 كيلومتر.

ووفقًا لتقرير صادر عن الإدارة المركزية للأرصاد الجوية، وقع الزلزال في الساعة 9:53 صباحًا بتوقيت العاصمة تايبيه، وكان مركزه على بعد حوالي 15.5 كيلومترًا جنوب شرقي بلدة سواو في مقاطعة ييلان. وسُجِّل الزلزال على عمق 72.4 كيلومترًا.

واستجابةً للنشاط الزلزالي، أصدرت الإدارة المركزية للأرصاد الجوية تنبيهًا للوقاية من الكوارث في مقاطعة ييلان، ونصحت السكان بتوخي الحذر في أعقاب الزلزال.

وتُجري السلطات حاليًا تقييمًا لتأثير الزلزال، ولم تؤكد التقارير الأولية حتى الآن أي أضرار أو إصابات كبيرة.
وأفاد سكان في تايبيه بأنهم شعروا باهتزازات قوية نتيجة الزلزال.

روسيا اليوم
 
gnews

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