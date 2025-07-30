زلزال كامتشاتكا يثير تحذيرات تسونامي.. ويؤثر على دول عدة

وأشار بيان للهيئة على تليغرام إلى أنه "من المتوقع أن تستمر الهزات الارتدادية الكبيرة والملحوظة التي تصل قوتها إلى 7.5 درجة لمدة شهر آخر على الأقل".
وقال الهيئة في بيان إن موجات تسونامي قد تصل إلى بعض المدن والبلدات الساحلية في منطقة بابوا ومقاطعة مالوكو الشمالية ومقاطعة سولاويسي الجنوبية.
وأطلقت صفارات الإنذار من تسونامي في هونولولو، وسط دعوات للسكان الانتقال إلى مناطق أعلى بعد زلزال كامتشاتكا.
وتكدس المرور في بعض أحياء هونولولو، واستعد المسؤولون لفتح ممر جبلي كطريق إجلاء من واياناي، وهي مجتمع ساحلي على جزيرة أواهو.
وأفاد مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ بأن موجات يبلغ ارتفاعها من 1 إلى 3 أمتار فوق مستوى المد والجزر قد تضرب بعض المناطق الساحلية في هاواي وتشيلي واليابان وجزر سليمان.
كما قد تضرب موجات يزيد ارتفاعها عن 3 أمتار بعض المناطق الساحلية في روسيا والإكوادور.
وأشار نظام التحذير من التسونامي في أميركا إلى أن "التحذير من التسونامي ساري في كولومبيا البريطانية وجنوب ألاسكا وشبه جزيرة ألاسكا".
ونصحت هيئة الزلازل الفلبينية بالابتعاد عن الشواطئ في المناطق الساحلية المواجهة للمحيط الهادئ، إذ من المتوقع أن تشهد هذه المناطق أمواج تسونامي بارتفاع أقل من متر.
وأكدت وسائل إعلام يابانية وصول أول تسونامي بارتفاع 30 سنتيمترا إلى اليابان.
وأوضحت هيئة الإذاعة اليابانية أن التسونامي وصل إلى شمال هوكايدو.
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