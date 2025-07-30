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زلزال كامتشاتكا يدخل قائمة أقوى الزلازل منذ عام 1900

زلزال كامتشاتكا يدخل قائمة أقوى الزلازل منذ عام 1900
زلزال كامتشاتكا يدخل قائمة أقوى الزلازل منذ عام 1900
 
الأربعاء، 30-07-2025 06:59 م
الوكيل الإخباري-   صنّفت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، يوم الأربعاء، زلزال كامتشاتكا، الذي قُدّرت قوته بـ8.8 درجة، بأنه من أقوى عشر هزّات أرضية منذ عام 1900.اضافة اعلان


وقالت الهيئة في بيان: "إن الزلزال الذي بلغت قوته 8.8 درجة، والذي وقع في كامتشاتكا، من بين أكبر عشرة زلازل حدثت في العالم منذ عام 1900".

وأضافت أن هذا الزلزال يُعدّ الأقوى منذ الزلزال الذي ضرب اليابان في عام 2011، والذي بلغت قوته 9.0 درجة.

وشهدت كامتشاتكا، يوم الأربعاء، أقوى زلزال منذ عام 1952، حيث أفاد فرع كامتشاتكا للهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، عبر قناته على تلغرام، بأن الهزّات الأرضية بلغت قوتها 8.7 درجة.

وتم تشكيل غرفة عمليات إقليمية، وبدأ الخبراء عمليات فحص دقيق للمرافق الاجتماعية الهامة للكشف عن أي أضرار محتملة، مع إعطاء الأولوية للمدارس والمستشفيات ورياض الأطفال.

وسُجّلت تحذيرات من احتمال حدوث تسونامي في جزر هاواي، وفي أجزاء من جزر ألوشيان في ألاسكا، والسواحل الغربية لكندا والولايات المتحدة حتى الحدود المكسيكية، وكذلك في الفلبين وإندونيسيا.

روسيا اليوم
 
 
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