زلزال كامتشاتكا يدخل قائمة أقوى الزلازل منذ عام 1900

وقالت الهيئة في بيان: "إن الزلزال الذي بلغت قوته 8.8 درجة، والذي وقع في كامتشاتكا، من بين أكبر عشرة زلازل حدثت في العالم منذ عام 1900".
وأضافت أن هذا الزلزال يُعدّ الأقوى منذ الزلزال الذي ضرب اليابان في عام 2011، والذي بلغت قوته 9.0 درجة.
وشهدت كامتشاتكا، يوم الأربعاء، أقوى زلزال منذ عام 1952، حيث أفاد فرع كامتشاتكا للهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، عبر قناته على تلغرام، بأن الهزّات الأرضية بلغت قوتها 8.7 درجة.
وتم تشكيل غرفة عمليات إقليمية، وبدأ الخبراء عمليات فحص دقيق للمرافق الاجتماعية الهامة للكشف عن أي أضرار محتملة، مع إعطاء الأولوية للمدارس والمستشفيات ورياض الأطفال.
وسُجّلت تحذيرات من احتمال حدوث تسونامي في جزر هاواي، وفي أجزاء من جزر ألوشيان في ألاسكا، والسواحل الغربية لكندا والولايات المتحدة حتى الحدود المكسيكية، وكذلك في الفلبين وإندونيسيا.
روسيا اليوم
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