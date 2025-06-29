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زلزال متوسط القوة يهز وسط باكستان فجر الأحد

باكستان عرضة للزلازل بسبب موقعها.. أرشيفية
باكستان عرضة للزلازل بسبب موقعها.. أرشيفية
 
الأحد، 29-06-2025 07:05 ص
الوكيل الإخباري- ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة وسط باكستان صباح الأحد، وفق ما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.اضافة اعلان


ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار جرّاء الزلزال، الذي أفاد المرصد الأميركي أنه وقع قرابة الساعة 3:30 صباحاً بتوقيت باكستان ، وحدد مركزه على بعد نحو 60 كيلومتراً شمال شرق مدينة برخان في إقليم بلوشستان الباكستاني.

وتقع باكستان بمحاذاة حدود نقطة التقاء الصفيحة التكتونية الهندية بالصفيحة الأوراسية، ما يجعلها عرضة للزلازل.

وعام 2015، أدى زلزال بقوة 7.5 درجة ضرب باكستان وأفغانستان إلى مصرع نحو 400 شخص، وقد أعاقت التضاريس الوعرة للبلاد جهود الإغاثة.

كما تعرضت باكستان لزلزال بقوة 7.6 درجة عام 2005 أسفر عن مقتل أكثر من 73 ألف شخص وتشريد نحو 3.5 مليون، معظمهم في الجزء الخاضع لسيطرة باكستان من كشمير.

وشهد إقليم بلوشستان، أكبر أقاليم باكستان، زلزالاً عام 2021 أدى إلى مقتل 20 شخصاً، حيث تسببت الانهيارات الأرضية في عرقلة عمليات الإنقاذ في منطقة هارناي الجبلية النائية.

سكاي نيوز
 
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باكستان عرضة للزلازل بسبب موقعها.. أرشيفية

عربي ودولي زلزال متوسط القوة يهز وسط باكستان فجر الأحد



 
 





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