الأحد 2025-05-11 01:14 م
 

زلزال متوسط يضرب المتوسط قبالة العاصمة الليبية

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 11-05-2025 10:56 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، بتسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 درجات ضربت البحر المتوسط قبالة العاصمة طرابلس.اضافة اعلان


وأعلن المركز في بيان رسمي تسجيل هزة أرضية مساء أمس السبت، 10 مايو 2025، عند الساعة 5:35 مساءً بالتوقيت الليبي ، وذلك استنادًا إلى بيانات محطات الرصد الزلزالي العالمية.

وأوضح البيان أن الهزة بلغت قوتها 4.1 درجات على مقياس ريختر، ووقع مركزها في منطقة البحر المتوسط على عمق 73 كيلومترًا، وتبعد مسافة تُقدّر بـ 125 كيلومترًا عن طرابلس.

وأضاف المركز أن سكان عدد من المناطق القريبة من السواحل الغربية شعروا بالهزة، إلا أنها لم تُخلّف أي أضرار في المباني أو الممتلكات نظرًا لبُعد مركزها جغرافيًا عن اليابسة.

وأكد البيان أن المركز يواصل متابعة النشاط الزلزالي في ليبيا والمنطقة المحيطة، داعيًا المواطنين إلى عدم القلق، ومشددًا على أهمية تطوير منظومة الرصد المحلية لتعزيز القدرة على الاستجابة السريعة لمثل هذه الحالات.

وفي يناير الماضي، أعلن مركز الاستشعار عن بعد تسجيل محطات الرصد الزلزالي العالمية هزة أرضية بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر، شمال شرق مدينة مصراتة الليبية.

وأشار البيان إلى أن هذه المنطقة سبق وأن شهدت العديد من الهزات الخفيفة والمتوسطة.

روسيا اليوم
 
gnews

أحدث الأخبار

شاشات ‘QLED’ من سامسونج تحصل على شهادة ‘Real Quantum Dot Display’ من ‘TÜV Rheinland’

أخبار الشركات شاشات ‘QLED’ من سامسونج تحصل على شهادة ‘Real Quantum Dot Display’ من ‘TÜV Rheinland’

ل

فلسطين هيئة البث العبرية: إسرائيل لم تدمر سوى ربع أنفاق حماس في غزة

مشروع إعادة تأهيل آبار اللجون

أخبار محلية مشروع جديد لتحسين التزويد المائي في الكرك… بتكلفة تفوق مليون دينار

ل

أخبار محلية بدء دورة فقهية للأئمة

نقود

أخبار محلية مطالبة بتأجيل أقساط القروض بمناسبة عيد الأضحى المبارك

ل

أخبار محلية مستشفى المقاصد يعقد مؤتمرا حول الممارسات الطبية الحديثة

تعبيرية

أخبار محلية حتى نهاية الخريف .. رشّ مستمر لوقف تكاثر القوارض والبعوض

ل

أخبار الشركات شركة عرموش للإستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن – تطلق "مبادرة حي" لدعم المجتمع المحلي في مختلف مناطق المملكة



 
 





الأكثر مشاهدة