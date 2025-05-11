زلزال متوسط يضرب المتوسط قبالة العاصمة الليبية

وأعلن المركز في بيان رسمي تسجيل هزة أرضية مساء أمس السبت، 10 مايو 2025، عند الساعة 5:35 مساءً بالتوقيت الليبي ، وذلك استنادًا إلى بيانات محطات الرصد الزلزالي العالمية.
وأوضح البيان أن الهزة بلغت قوتها 4.1 درجات على مقياس ريختر، ووقع مركزها في منطقة البحر المتوسط على عمق 73 كيلومترًا، وتبعد مسافة تُقدّر بـ 125 كيلومترًا عن طرابلس.
وأضاف المركز أن سكان عدد من المناطق القريبة من السواحل الغربية شعروا بالهزة، إلا أنها لم تُخلّف أي أضرار في المباني أو الممتلكات نظرًا لبُعد مركزها جغرافيًا عن اليابسة.
وأكد البيان أن المركز يواصل متابعة النشاط الزلزالي في ليبيا والمنطقة المحيطة، داعيًا المواطنين إلى عدم القلق، ومشددًا على أهمية تطوير منظومة الرصد المحلية لتعزيز القدرة على الاستجابة السريعة لمثل هذه الحالات.
وفي يناير الماضي، أعلن مركز الاستشعار عن بعد تسجيل محطات الرصد الزلزالي العالمية هزة أرضية بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر، شمال شرق مدينة مصراتة الليبية.
وأشار البيان إلى أن هذه المنطقة سبق وأن شهدت العديد من الهزات الخفيفة والمتوسطة.
روسيا اليوم
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