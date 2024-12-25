زلزال يضرب الأرجنتين

وذكر المعهد الأميركي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان في مدينة تينوغاستا، غرب مقاطعة كاتاماركا، وعلى عمق 138 كيلومترًا من سطح الأرض.
ولم ترد تقارير على الفور عن حدوث خسائر بشرية أو مادية.
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