زلزال يضرب الجزائر (فيديو)

وأوضح المركز أن الزلزال وقع الإثنين الساعة 01:09 ، مشيراً إلى أن مركزه كان على بعد 3 كيلومترات شمالي الزبوجة بولاية الشلف غرب العاصمة على ساحل البحر المتوسط.
وأعلنت هيئة الدفاع المدني في الجزائر أنه لم ترد على الفور أي تقارير بشأن حدوث أي خسائر مادية أو بشرية في مختلف بلديات الولاية.
مشاهد من زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب الجزائر #الاردن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/CdmJLTchaC— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) December 16, 2024
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