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زلزال يضرب الجزائر (فيديو)

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 16-12-2024 06:47 ص

الوكيل الإخباري-   ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجة على مقياس ريختر ولاية الشلف غرب الجزائر العاصمة في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، حسبما أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية في البلاد.

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وأوضح المركز أن الزلزال وقع الإثنين الساعة 01:09 ، مشيراً إلى أن مركزه كان على بعد 3 كيلومترات شمالي الزبوجة بولاية الشلف غرب العاصمة على ساحل البحر المتوسط.


وأعلنت هيئة الدفاع المدني في الجزائر أنه لم ترد على الفور أي تقارير بشأن حدوث أي خسائر مادية أو بشرية في مختلف بلديات الولاية.

 

 

 

سكاي نيوز عربية

 
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