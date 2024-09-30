زلزال يضرب باكستان

الوكيل الإخباري- ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان اليوم، دون أن ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

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وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية، أن مركز الزلزال كان على عمق 25 كلم في منطقة قلات، شعر بهزته سكان الإقليم.