زلزال يضرب تركيا .. وفاة فتاة بسبب 'الهلع' وعشرات الاصابات

وأوضح الوزير أن "مراهقة تبلغ الرابعة عشرة نقلت إلى المستشفى إثر نوبة ذعر لكنها للأسف فارقت الحياة". وحدد مركز الهزة على عمق 68 كيلومترا.
وكان المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل قال إن زلزالا بقوة 6.2 درجة هز جزر دوديكانيسا اليونانية قرب حدودها مع تركيا.
وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 68 كيلومترا.
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