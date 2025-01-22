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زلزال يضرب تركيا

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 22-01-2025 01:11 ص

الوكيل الإخباري-   أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بأن زلزالا بقوة 5 درجات بمقياس ريختر وقع بالقرب من سواحل تركيا الغربية، يوم الثلاثاء.

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وحسب معطيات المركز، فإن مركز الزلزال كان على بعد 135 كيلومترا شمال غربي مدينة مانيسا التركية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 386 ألف شخص.

وكانت البؤرة بعمق 10 كيلومترات. ولم ترد أي معلومات حول وقوع إصابات أو دمار في المنطقة.

 
gnews

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