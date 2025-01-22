زلزال يضرب تركيا

الوكيل الإخباري- أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بأن زلزالا بقوة 5 درجات بمقياس ريختر وقع بالقرب من سواحل تركيا الغربية، يوم الثلاثاء.

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