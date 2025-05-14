زلزال يضرب كريت واليونان بقوة 6.3 درجة

02:27 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/730945 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أفاد مركز أبحاث علوم الأرض الألماني بأن زلزالا شدته 6.3 درجة ضرب جزيرة كريت اليونانية يوم الأربعاء. اضافة اعلان





وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق 83 كيلومترا.



في غضون ذلك، أفاد سكان في مصر بشعورهم بهزة أرضية أيضا الساعة ‭1053‬ بتوقيت جرينتش تقريبا.