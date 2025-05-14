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زلزال يضرب كريت واليونان بقوة 6.3 درجة

زلزال يضرب كريت واليونان بقوة 6.3 درجة
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الأربعاء، 14-05-2025 02:27 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد مركز أبحاث علوم الأرض الألماني بأن زلزالا شدته 6.3 درجة ضرب جزيرة كريت اليونانية يوم الأربعاء.اضافة اعلان


وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق 83 كيلومترا.

في غضون ذلك، أفاد سكان في مصر بشعورهم بهزة أرضية أيضا الساعة ‭1053‬ بتوقيت جرينتش تقريبا.
 
gnews

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