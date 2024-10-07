زلزال يضرب نيوزيلندا

الوكيل الإخباري- ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، جنوب جزر "كرماديك" قبالة سواحل نيوزيلندا.

اضافة اعلان



وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، إن مركز الزلزال وقع على بعد ألف كيلومتر شمال شرقي الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا، وعلى عمق عشرة كيلومترات.