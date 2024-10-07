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زلزال يضرب نيوزيلندا

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تعبيرية
الإثنين، 07-10-2024 11:43 ص

الوكيل الإخباري-    ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، جنوب جزر "كرماديك" قبالة سواحل نيوزيلندا.

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وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، إن مركز الزلزال وقع على بعد ألف كيلومتر شمال شرقي الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا، وعلى عمق عشرة كيلومترات.


ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

 
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