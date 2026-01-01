زهران ممداني المعارض لترامب يتولى رسميا رئاسة بلدية نيويورك

بعد انتخابه لهذا المنصب في تشرين الثاني/نوفمبر بناء على برنامج يساري، أدى ممداني البالغ 34 عاما اليمين في محطة مترو تاريخية في منطقة مانهاتن، خلال مراسم قصيرة ترأستها المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس، العدوة اللدودة لترامب والتي فازت في 2024 بدعوى تقدّمت بها ضده بتهمة الاحتيال.
-
أخبار متعلقة
-
سوريا.. العاصفة الثلجية تُفاقم معاناة النازحين في مخيمات إدلب وحلب
-
مقتل 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين إثر انفجار وقع في منتجع للتزلج بسويسرا
-
بلغاريا تنضم إلى منطقة اليورو مع بداية العام الجديد
-
رئيس تايوان يتعهد بالدفاع عن سيادة بلاده بعد المناورات الصينية
-
ترمب يكشف عن أمنيته للعام الجديد
-
إيران تحذر من تداعيات تهديد ترامب برنامجها النووي
-
مقتل 24 شخصا وإصابة 50 بهجوم أوكراني على فندق بمقاطعة خيرسون
-
الجيش الأميركي يهاجم قوارب لتهريب المخدرات ويقتل 8 أشخاص