زهران ممداني المعارض لترامب يتولى رسميا رئاسة بلدية نيويورك

الوكيل الإخباري-   أصبح الديمقراطي زهران ممداني، المعارض للرئيس الأميركي دونالد ترامب، رسميا الخميس رئيسا لبلدية نيويورك، حيث تنتظره تحديات كثيرة.

بعد انتخابه لهذا المنصب في تشرين الثاني/نوفمبر بناء على برنامج يساري، أدى ممداني البالغ 34 عاما اليمين في محطة مترو تاريخية في منطقة مانهاتن، خلال مراسم قصيرة ترأستها المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس، العدوة اللدودة لترامب والتي فازت في 2024 بدعوى تقدّمت بها ضده بتهمة الاحتيال.

 
 


