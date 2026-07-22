الأربعاء 2026-07-22 11:01 ص

زهران ممداني يحسم الجدل بشأن اعتقال نتنياهو في نيويورك

زهران ممداني يحسم الجدل بشأن اعتقال نتنياهو في نيويورك
زهران ممداني يحسم الجدل بشأن اعتقال نتنياهو في نيويورك
 
الأربعاء، 22-07-2026 07:51 ص
الوكيل الإخباري-   أقر عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، بأنه لا يملك السلطة القانونية لتنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حال زيارته المدينة.اضافة اعلان


وقال ممداني، في مقطع فيديو نشره عبر منصة "إكس"، إن إدارته راجعت جميع السبل القانونية المتاحة، وخلصت إلى أن مدينة نيويورك لا تملك صلاحية مستقلة لتنفيذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف أن الحكومة الاتحادية هي الجهة التي تملك هذه الصلاحية، داعيًا واشنطن إلى الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ المذكرة.

ويأتي تصريح ممداني بعد أيام من قوله لصحيفة "نيويورك تايمز" إنه يدرس، مع الفريق القانوني لإدارته، آليات تنفيذ اعتقال نتنياهو على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب.

من جانبه، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، أن نتنياهو "لن يُعتقل بأي حال من الأحوال أو بأي شكل من الأشكال".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

إطلاق صفارات الإنذار في العقبة

أخبار محلية عاجل إطلاق صفارات الإنذار في العقبة

علم الجزائر

عربي ودولي الجزائر: إجلاء أكثر من 100 مريض بعد وصول حرائق الغابات لأحد المستشفيات

نماذج الذكاء الاصطناعي تفاجئ مطوريها بمحاولة اختراق منصة برمجية شهيرة

تكنولوجيا نماذج الذكاء الاصطناعي تفاجئ مطوريها بمحاولة اختراق منصة برمجية شهيرة

هيئة تنظيم النقل البري: لا قرار بإلغاء خاصية “التحرير” في التطبيقات الذكية

أخبار محلية "النقل البري": تشغيل خط الكرك–العقبة ضمن المرحلة الثانية من مشروع النقل المنتظم بـ15حافلة

مبنى وزارة العمل

أخبار محلية العمل تنفذ نحو 16 ألف زيارة تفتيشية خلال النصف الأول للعام الحالي

لبنان: نواصل الجهود السياسية والدبلوماسية لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل

عربي ودولي لبنان: نواصل الجهود السياسية والدبلوماسية لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل

مؤسسة الحسين للسرطان

أخبار محلية مؤسسة الحسين للسرطان تطلق حملة للتوعية بأهمية الاشتراك في "تأمين رعاية"

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء



 
 






الأكثر مشاهدة

 