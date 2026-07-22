زهران ممداني يحسم الجدل بشأن اعتقال نتنياهو في نيويورك

وقال ممداني، في مقطع فيديو نشره عبر منصة "إكس"، إن إدارته راجعت جميع السبل القانونية المتاحة، وخلصت إلى أن مدينة نيويورك لا تملك صلاحية مستقلة لتنفيذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف أن الحكومة الاتحادية هي الجهة التي تملك هذه الصلاحية، داعيًا واشنطن إلى الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ المذكرة.
ويأتي تصريح ممداني بعد أيام من قوله لصحيفة "نيويورك تايمز" إنه يدرس، مع الفريق القانوني لإدارته، آليات تنفيذ اعتقال نتنياهو على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
من جانبه، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، أن نتنياهو "لن يُعتقل بأي حال من الأحوال أو بأي شكل من الأشكال".
-
أخبار متعلقة
-
لبنان: نواصل الجهود السياسية والدبلوماسية لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل
-
إيران تُعدم مواطنا بتهمة التخابر مع إسرائيل وأمريكا
-
ترامب يشارك في مراسم وداع جنود أميركيين قُتلوا في الشرق الأوسط
-
أوكرانيا تعين قائدا جديدا للجيش وسط احتجاجات
-
عدد السفن المبحرة عبر مضيق هرمز يتراجع أكثر مع استمرار الحرب
-
طهران تنفي مزاعم فرنسية بشأن "ترهيب" موظفين في سفارتها
-
روبيو: واشنطن مستعدة للحوار .. لكن إيران لا تأخذ المفاوضات بجدية
-
إعلام أمريكي: ترامب وافق على امتلاك السعودية للنووي