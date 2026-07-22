زهران ممداني يحسم الجدل بشأن اعتقال نتنياهو في نيويورك

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الوكيل الإخباري- أقر عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، بأنه لا يملك السلطة القانونية لتنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حال زيارته المدينة. اضافة اعلان





وقال ممداني، في مقطع فيديو نشره عبر منصة "إكس"، إن إدارته راجعت جميع السبل القانونية المتاحة، وخلصت إلى أن مدينة نيويورك لا تملك صلاحية مستقلة لتنفيذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية.



وأضاف أن الحكومة الاتحادية هي الجهة التي تملك هذه الصلاحية، داعيًا واشنطن إلى الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ المذكرة.



ويأتي تصريح ممداني بعد أيام من قوله لصحيفة "نيويورك تايمز" إنه يدرس، مع الفريق القانوني لإدارته، آليات تنفيذ اعتقال نتنياهو على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب.



من جانبه، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، أن نتنياهو "لن يُعتقل بأي حال من الأحوال أو بأي شكل من الأشكال".





