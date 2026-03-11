الخميس 2026-03-12 01:03 ص

زوارق مسيرة تستهدف ناقلات نفط في الشرق الأوسط

ناقلات نفط
ناقلات نفط
 
الأربعاء، 11-03-2026 11:53 م

الوكيل الإخباري-   قالت سلطات بحرية ومحللون إن زوارق مسيرة استُخدمت في هجومين على الأقل على ناقلات نفط في منطقة الخليج منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران مما يشير إلى تهديد جديد وخطير في ممر الشحن الرئيسي.

اضافة اعلان


ويأتي ظهور استخدام الزوارق الملغومة غير المأهولة، والتي استخدمتها أوكرانيا بفعالية كبيرة في حربها ضد روسيا، في الوقت الذي تهدد فيه إيران بمنع شحنات النفط من عبور مضيق هرمز الرئيسي، الذي يمثل نقطة عبور لخمس النفط العالمي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب متحدثا عن إيران: لن نغادر حتى يتم إنجاز المهمة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يقول إنه سيستعين بالاحتياطي النفطي الاستراتيجي للولايات المتحدة

قائد "قوات الدعم السريع" يعلن هدنة 3 أشهر في السودان

عربي ودولي عشرات القتلى في الجنوب السوداني بهجمات بواسطة مسيّرات

إسرائيل تجدد هجماتها على طهران

عربي ودولي إسرائيل تؤكد وجود أهداف واسعة يمكن ضربها داخل إيران

ناقلات نفط

عربي ودولي زوارق مسيرة تستهدف ناقلات نفط في الشرق الأوسط

شعار البريد الأردني

أخبار محلية إطلاق مشروع "الصندوق البريدي الرقمي" المرتبط بالرمز البريدي العالمي

الأرصاد: أمطار غزيرة وحالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة السبت

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الأرصاد: أمطار مرتقبة في هذه المناطق

الطقس منخفض جوي جديد قادم الى الاردن



 






الأكثر مشاهدة