زوارق مسيرة تستهدف ناقلات نفط في الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- قالت سلطات بحرية ومحللون إن زوارق مسيرة استُخدمت في هجومين على الأقل على ناقلات نفط في منطقة الخليج منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران مما يشير إلى تهديد جديد وخطير في ممر الشحن الرئيسي.

