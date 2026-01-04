زوجة الرئيس السوداني السابق عمر البشير تنفي وفاته

وكتبت بابكر في حسابها الرسمي بمنصة "فيسبوك": "يروج بعض ضعفاء النفوس في إشاعة وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. حفظك الله ورعاك. صاحب الفخامة في أتم الصحة والعافية والحمد لله وأطال الله في عمرك".
ويأتي هذا النفي بعد تداول واسع لأنباء عن وفاة البشير، الذي لا يزال يخضع للعلاج، وسط متابعة من قبل أنصاره الذين يحرصون على الاطمئنان على وضعه الصحي.
وكانت زوجة البشير قد أشارت في وقت سابق إلى أنه مرّ بوعكة صحية ألزمته الفراش، داعية السودانيين إلى الدعاء له بالشفاء، قبل أن تعود لاحقا لتؤكد تحسن حالته بشكل ملحوظ، معربة عن امتنانها لكل من سأل أو دعا له.
وقد أطيح بالبشير في أبريل 2019، بعد احتجاجات شعبية واسعة وهو مطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم تشمل الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بالصراع الذي بدأ يتصاعد في دارفور عام 2003.
RT
-
أخبار متعلقة
-
اتفاق جديد بين مصر وقطر يؤمن إمدادات غاز طويلة الأمد
-
فاجعة أليمة تهز قرية "بومراو" في الجزائر
-
وزير دفاع فنزويلا: مقتل عدد كبير من حراس مادورو
-
صومالي لاند تؤيد اعتقال مادورو وتعلن دعمها للعدوان الأمريكي على فنزويلا
-
مدفيديف: تصرفات ترامب تجاه فنزويلا "غير قانونية لكنها متسقة"
-
هل يمتلك الإيرانيون "صندوق باندورا" ضد إسرائيل؟
-
"رسائل رعب" تصل هواتف إسرائيلية .. وشكوك في جهات إيرانية
-
"لا نتائج ملموسة" لاجتماع "قسد" مع الحكومة السورية