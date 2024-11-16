زوجة بايدن تريد إرساله إلى الفضاء

وقال بايدن: "في كل مرة تعتقد زوجتي (جيل بايدن) أنني أفقد السيطرة، تقول: سأتصل بنيلسون وأطلب منه أن يرسلك إلى الفضاء.. وأنا قلق بعض الشيء من أنه قد يرغب في إرسالي إلى الفضاء لأننا يجب أن نعيد بعض الأشخاص إلى الوطن!"، وفق تعبيره.
وكانت المخاوف المتعلقة بصحة بايدن محل نقاش في الولايات المتحدة خلال الفترة المنصرمة بسبب عمره إذ يعد أحد أكبر الرؤساء سنا في تاريخ الولايات المتحدة، وكانت هناك نقاشات مستمرة حول ما إذا كان بايدن يتمتع بقدرات معرفية وعقلية كافية لأداء واجبات الرئاسة.
وقد أثارت زلات لفظية أو لحظات يبدو فيها غير مركز، تساؤلات حول صحته الذهنية.
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