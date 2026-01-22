زيادة ضحايا حريق مركز تسوق بباكستان إلى نحو 50 قتيلا

واندلع أكبر حريق في المدينة الساحلية منذ أكثر من عشر سنوات في وقت متأخر من السبت وانتشر بسرعة في مركز (جول بلازا) التجاري، الذي يحتوي على 1200 متجر مملوك لعائلات تبيع ملابس الزفاف ولعب الأطفال والأواني الفخارية وغيرها من السلع.
وقال نائب مفوض الشرطة جاويد نبي للصحفيين "عثرنا على 20 إلى 25 جثة".
وأضاف أنه تم نقل الرفات إلى المستشفى لمطابقة الحمض النووي.
ونظرا للصعوبات في تحديد الهويات، قال إن من الصعب إعطاء تحديث دقيق حول عدد القتلى، الذي بلغ 29 الثلاثاء.
