الخميس 2026-01-22 06:03 ص

زيادة ضحايا حريق مركز تسوق بباكستان إلى نحو 50 قتيلا

زيادة ضحايا حريق مركز تسوق بباكستان إلى نحو 50 قتيلا
حريق مركز تسوق بباكستان
 
الخميس، 22-01-2026 05:55 ص
الوكيل الإخباري-   عثرت سلطات الدفاع المدني في باكستان على جثث ما يصل إلى 25 شخصا بين أنقاض مركز تسوق في كراتشي، ليبلغ بذلك عدد قتلى الحريق الذي اندلع في المركز قرابة 50 شخصا.اضافة اعلان


واندلع أكبر حريق في المدينة الساحلية منذ أكثر من عشر سنوات في وقت متأخر من السبت وانتشر بسرعة في مركز (جول بلازا) التجاري، الذي يحتوي على 1200 متجر مملوك لعائلات تبيع ملابس الزفاف ولعب الأطفال والأواني الفخارية وغيرها من السلع.

وقال نائب مفوض الشرطة جاويد نبي للصحفيين "عثرنا على 20 إلى 25 جثة".

وأضاف أنه تم نقل الرفات إلى المستشفى لمطابقة الحمض النووي.

ونظرا للصعوبات في تحديد الهويات، قال إن من الصعب إعطاء تحديث دقيق حول عدد القتلى، الذي بلغ 29 الثلاثاء.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

زيادة ضحايا حريق مركز تسوق بباكستان إلى نحو 50 قتيلا

عربي ودولي زيادة ضحايا حريق مركز تسوق بباكستان إلى نحو 50 قتيلا

الوكيل الإخباري- دعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، اليوم الخميس، التالية أسماؤهم لاجراء المقابلة الشخصية.

وظائف مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية – أسماء

البقاء لله

الوفيات وفيات الخميس 22-1-2026

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، ديلسي رودريغيز

عربي ودولي الرئيس الانتقالية لفنزويلا تقول إنها تخوض المحادثات مع الولايات المتحدة "من دون خوف"

فلاديمير بوتين

عربي ودولي ترامب: بوتين وافق على الانضمام إلى مجلس السلام

كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي تؤكد رفض رفع سن التقاعد وتطالب بتعزيز الحماية الاجتماعية

شؤون برلمانية كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي تؤكد رفض رفع سن التقاعد وتطالب بتعزيز الحماية الاجتماعية

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

وزارة البيئة تنفذ حملة نظافة شاملة في جرش

أخبار محلية وزارة البيئة تنفذ حملة نظافة شاملة في جرش



 






الأكثر مشاهدة