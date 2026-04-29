زيادة كبيرة في حركة السفن بقناة بنما بسبب حرب إيران

سفن شحن
الأربعاء، 29-04-2026 06:21 ص
الوكيل الإخباري-   قالت الهيئة المستقلة المعنية بإدارة قناة بنما، إن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران من شأنها أن تؤدي إلى زيادة حركة الشحنات عبر القناة.اضافة اعلان


وقال المدير المالي للهيئة فيكتور فيال في اجتماع "من المتوقع أن يستمر هذا الوضع حتى تسوية الأزمة في الشرق الأوسط".

وأغلقت القوات الإيرانية مضيق هرمز الحيوي بعد بدء الحملة الجوية الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط.
 
 


