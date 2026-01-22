زيارة مرتقبة لرئيسة فنزويلا بالوكالة إلى الولايات المتحدة

وستكون ديلسي رودريغيز أول رئيسة فنزويلية في منصبها تزور الولايات المتحدة منذ أكثر من ربع قرن، باستثناء الرؤساء الذين حضروا اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك.
تعكس هذه الدعوة تحولا مفاجئا في العلاقات بين واشنطن وكراكاس منذ أن نفذت قوات خاصة أميركية عملية أفضت إلى اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، ونقله إلى سجن أميركي لمواجهة تهم تهريب مخدرات.
وكانت رودريغيز نائبة لمادورو وشخصية بارزة في الحكومة الفنزويلية المناهضة للولايات المتحدة، قبل أن تغير مسارها بعد توليها الرئاسة بالوكالة.
وما تزال المسؤولة تخضع لعقوبات أميركية تشمل تجميد الأصول.
لكن مع انتشار أسطول من السفن الحربية الأميركية قبالة ساحل بلدها، سمحت رودريغيز للولايات المتحدة بالتوسط في بيع النفط الفنزويلي، ووعدت بتسهيل الاستثمار الأجنبي، وأفرجت عن العشرات من السجناء السياسيين.
-
أخبار متعلقة
-
إسبانيا تحث الاتحاد الأوروبي على تشكيل جيش مشترك
-
بوتين يلتقي اليوم ويتكوف وكوشنر
-
ترامب ينهي تهديد الرسوم الجمركية ويعلن عن "إطار عمل" بشأن غرينلاند
-
ترامب: نأمل ألا تكون هناك إجراءات جديدة بشأن إيران
-
زيادة ضحايا حريق مركز تسوق بباكستان إلى نحو 50 قتيلا
-
الرئيس الانتقالية لفنزويلا تقول إنها تخوض المحادثات مع الولايات المتحدة "من دون خوف"
-
ترامب: بوتين وافق على الانضمام إلى مجلس السلام
-
ترامب يعلن أنه أعد "إطار اتفاق" في شأن غرينلاند مع الأمين العام للناتو