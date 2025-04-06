زيلنسكي يرحب بالتقدم الملموس بشأن نشر قوة أوروبية في أوكرانيا

12:04 ص

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الوكيل الإخباري- رحّب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بـ"التقدم الملموس" و"التفاصيل الأولية" بشأن نشر قوة أوروبية على أراضي بلاده إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وذلك غداة زيارة رئيس أركان الجيش الفرنسي ونظيره البريطاني إلى كييف. اضافة اعلان





وقال زيلنسكي "ثمة تقدم ملموس وتفاصيل أولية بشأن كيفية نشر قوة أمنية شريكة"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.



وتقترح فرنسا وبريطانيا نشر قوة تشارك بها دول أوروبية في أوكرانيا لضمان منع استئناف الحرب بمجرد تطبيق وقف إطلاق النار.



وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت عبر منصة إكس "نواصل مناقشاتنا بشأن الدعم طويل الأمد للشعب الأوكراني".



وأضاف "أولا، من أجل جيشهم، الذي يشكل ـ وسيظل ـ خط دفاعهم الأول؛ وثانيا، من أجل قوة طمأنة محتملة، يتم نشرها خلف خط التماس لردع أي عدوان روسي متجدد".



وشكر زيلنسكي "المملكة المتحدة وفرنسا على قيادتهما"، قائلا "هذا النوع من العمل المشترك، عندما يركز الجميع على نتيجة قوية، هو الذي يساعد في تحقيق سلام موثوق ودائم في أوكرانيا".



وأضاف أن الحلفاء "يبذلون جهودا لضمان الأمن في أوكرانيا وتوفير ضمانات أمنية موثوقة".