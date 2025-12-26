زيلنسكي يقول إنه سيلتقي ترامب قريبا

وكتب زيلنسكي على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "اتفقنا على اجتماع على أعلى مستوى، مع الرئيس ترامب، في المستقبل القريب"، مضيفا "أمور كثيرة يمكن أن تُقرر قبل السنة الجديدة".
-
أخبار متعلقة
-
قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة
-
جامعة الدول العربية تدعو إلى تجنب التصعيد في اليمن
-
العواصف الثلجية تتسبب في تأخير أكثر من 50 رحلة جوية في مطارات موسكو
-
سرقة كائنات بحرية بقيمة 400 ألف دولار في الولايات المتحدة
-
مسؤول سوداني: الحرب في البلاد صراع على الموارد ورغبة في تغيير ديمغرافيتها
-
خبير أمريكي يحذر من احتمال صدام مباشر بين روسيا وحلف "الناتو"
-
النهر الجوي .. طوارئ وتحذيرات من فيضانات خطيرة بلوس أنجلوس
-
بيان قطري عن التطورات الأخيرة في اليمن