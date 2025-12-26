الجمعة 2025-12-26 11:58 ص

زيلنسكي يقول إنه سيلتقي ترامب قريبا

الجمعة، 26-12-2025 11:10 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي الجمعة إنه سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب قريبا، في سياق الجهود المبذولة لإنهاء الحرب مع روسيا.اضافة اعلان


وكتب زيلنسكي على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "اتفقنا على اجتماع على أعلى مستوى، مع الرئيس ترامب، في المستقبل القريب"، مضيفا "أمور كثيرة يمكن أن تُقرر قبل السنة الجديدة".
 
 


