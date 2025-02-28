زيلنيسكي بعد خروجه من البيت الأبيض: شكرًا أميركا

وقال الرئيس الاوكراني، بعد خروجه من البيت الأبيض بدون اتفاق مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، "شكرا أمريكا، شكرا لدعمكم، شكرا لكم على هذه الزيارة. شكرًا لك"
وأكدّ أنّ أوكرانيا تحتاج إلى السلام العادل والدائم، وهم يعملون بالضبط من أجل تحقيق ذلك.
-
أخبار متعلقة
-
تقارير: ترمب طرد زيلينسكي من البيت الأبيض
-
البيت الأبيض: ترامب وزيلينسكي لم يوقعا على اتفاق المعادن
-
ترامب يوبخ زيلينسكي خلال مواجهة كلامية حادة في المكتب البيضاوي
-
روسيا تعين سفيرا جديدا لدى الولايات المتحدة الأميركية
-
عطل عالمي يضرب واتساب
-
استقالة وزيرة بريطانية احتجاجاً على خفض المساعدات الخارجية
-
روسيا: اتفاق على مواصلة المحادثات مع الولايات المتحدة
-
السبت اول أيام رمضان في السعودية