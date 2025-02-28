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زيلنيسكي بعد خروجه من البيت الأبيض: شكرًا أميركا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني
الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني
الجمعة، 28-02-2025 11:24 م
الوكيل الإخباري-   شكر الرئيس الاوكراني فوليديمر زيلنيسكي الولايات المتحدة الأمريكية.اضافة اعلان


وقال الرئيس الاوكراني، بعد خروجه من البيت الأبيض بدون اتفاق مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، "شكرا أمريكا، شكرا لدعمكم، شكرا لكم على هذه الزيارة. شكرًا لك"

وأكدّ أنّ أوكرانيا تحتاج إلى السلام العادل والدائم، وهم يعملون بالضبط من أجل تحقيق ذلك.
 
gnews

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