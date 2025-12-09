زيلينسكي: أوكرانيا ستطلع الولايات المتحدة على خطة السلام المعدلة اليوم

ومع اقتراب الحرب من عامها الرابع، تريد كييف تحقيق التوازن مع مسودة مدعومة من الولايات المتحدة اعتُبرت على نطاق واسع مواتية لموسكو. وتتعرض أوكرانيا لضغوط من البيت الأبيض للموافقة سريعا على تسوية سلمية.
وكان الهدف من الاجتماع الذي رُتب على عجل أمس الاثنين بين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس وزيلينسكي هو تعزيز موقف أوكرانيا.
وقال زيلينسكي للصحفيين بعد الاجتماع إن الخطة المنقحة تضمنت 20 نقطة، ولكن لم يتسن التوصل إلى اتفاق بشأن مسألة التخلي عن أراض، وهو ما تضغط موسكو من أجله.
ولا يوجد اتفاق بشأن التنازل عن الأراضي الأوكرانية لروسيا.
وقال زيلينسكي "موقف الأميركيين، من حيث المبدأ، يميل إلى إيجاد حل وسط. بالطبع، هناك قضايا معقدة تتعلق بالأراضي، ولم يتسن التوصل إلى حل وسط حتى الآن".
-
أخبار متعلقة
-
وفاة 13 جراء حريق في مبنى من 7 طوابق في إندونيسيا
-
الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا للاستشعار عن بعد
-
30 إصابة على الأقل بعد زلزال قوي في اليابان
-
الجيش التايلاندي يعلن مقتل جنديين إضافيين في الاشتباكات الحدودية مع كمبوديا
-
بريطانيا تستنكر اقتحام إسرائيل لمجمع الأونروا في القدس
-
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف بنى تحتية تابعة لحزب الله في لبنان
-
مقتل 6 جنود باكستانيين بهجوم مسلح قرب حدود أفغانستان
-
ترامب يكشف تفاصيل مثيرة عن بطولة UFC المرتقبة في البيت الأبيض