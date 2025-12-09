الثلاثاء 2025-12-09 02:14 م

زيلينسكي: أوكرانيا ستطلع الولايات المتحدة على خطة السلام المعدلة اليوم

الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي
الثلاثاء، 09-12-2025 11:27 ص
قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن كييف ستعرض على الولايات المتحدة، الثلاثاء، خطة سلام منقحة تهدف إلى إنهاء الحرب في بلاده، وذلك بعد محادثات أجراها في لندن مع قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا.


ومع اقتراب الحرب من عامها الرابع، تريد كييف تحقيق التوازن مع مسودة مدعومة من الولايات المتحدة اعتُبرت على نطاق واسع مواتية لموسكو. وتتعرض أوكرانيا لضغوط من البيت الأبيض للموافقة سريعا على تسوية سلمية.

وكان الهدف من الاجتماع الذي رُتب على عجل أمس الاثنين بين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس وزيلينسكي هو تعزيز موقف أوكرانيا.

وقال زيلينسكي للصحفيين بعد الاجتماع إن الخطة المنقحة تضمنت 20 نقطة، ولكن لم يتسن التوصل إلى اتفاق بشأن مسألة التخلي عن أراض، وهو ما تضغط موسكو من أجله.

ولا يوجد اتفاق بشأن التنازل عن الأراضي الأوكرانية لروسيا.

وقال زيلينسكي "موقف الأميركيين، من حيث المبدأ، يميل إلى إيجاد حل وسط. بالطبع، هناك قضايا معقدة تتعلق بالأراضي، ولم يتسن التوصل إلى حل وسط حتى الآن".
 
 


