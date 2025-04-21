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زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لمناقشة اتفاق لوقف الهجمات على أهداف مدنية

زيلينسكي
زيلينسكي
 
الإثنين، 21-04-2025 11:28 م
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين إن أوكرانيا متمسكة بمقترحها لإنهاء الهجمات على الأهداف المدنية، وأبدى استعداد بلاده لأي شكل من أشكال المباحثات لتحقيق ذلك الهدف.اضافة اعلان


وأضاف زيلينسكي في خطابه المسائي المصور "أوكرانيا تُصرّ على مقترحها بعدم ضرب أي أهداف مدنية. ونتوقع ردا واضحا من موسكو... نحن مستعدون لأي حوار حول كيفية تحقيق ذلك".

وأشار زيلينسكي إلى إن المحادثات التي ستجري هذا الأسبوع مع مسؤولين أميركيين وأوروبيين في لندن "لها مهمة أساسية، وهي الضغط من أجل وقف إطلاق نار غير مشروط. يجب أن تكون هذه نقطة البداية".
 
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