زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لمناقشة اتفاق لوقف الهجمات على أهداف مدنية

وأضاف زيلينسكي في خطابه المسائي المصور "أوكرانيا تُصرّ على مقترحها بعدم ضرب أي أهداف مدنية. ونتوقع ردا واضحا من موسكو... نحن مستعدون لأي حوار حول كيفية تحقيق ذلك".
وأشار زيلينسكي إلى إن المحادثات التي ستجري هذا الأسبوع مع مسؤولين أميركيين وأوروبيين في لندن "لها مهمة أساسية، وهي الضغط من أجل وقف إطلاق نار غير مشروط. يجب أن تكون هذه نقطة البداية".
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