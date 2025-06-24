زيلينسكي: أوكرانيا وبريطانيا اتفقتا على الإنتاج المشترك للطائرات المسيرة

وتابع: "لقد أسفر اجتماع اليوم عن نتائج إيجابية وقرار إضافي بشأن الإنتاج المشترك للمسيرات".
وأضاف زيلينسكي أن كييف حققت تقدما في تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني بالمشاركة مع لندن.
وفي وقت سابق، أفاد ستارمر بأن لندن وكييف توصلتا إلى اتفاق بشأن الإنتاج المشترك للمعدات والأسلحة العسكرية.
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