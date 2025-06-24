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زيلينسكي: أوكرانيا وبريطانيا اتفقتا على الإنتاج المشترك للطائرات المسيرة

فلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي
 
الثلاثاء، 24-06-2025 01:34 ص

الوكيل الإخباري-   صرح فلاديمير زيلينسكي عقب محادثاته مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بأن أوكرانيا وبريطانيا توصلتا إلى اتفاق بشأن الإنتاج المشترك للطائرات المسيرة.

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وكتب زيلينسكي على قناة "تلغرام": "عقدتُ اليوم اجتماعا هادفا مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر".

 

وأضاف: "تحدثنا عن تطوير التعاون الدفاعي. سيسمح التعاون في هذا المجال لأوكرانيا بالحصول على تمويل ثابت لمشاريع مهمة، وتحديدا في مجال إنتاج الطائرات المسيرة الاعتراضية والطائرات المسيرة البعيدة المدى".

وتابع: "لقد أسفر اجتماع اليوم عن نتائج إيجابية وقرار إضافي بشأن الإنتاج المشترك للمسيرات".

وأضاف زيلينسكي أن كييف حققت تقدما في تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني بالمشاركة مع لندن.

وفي وقت سابق، أفاد ستارمر بأن لندن وكييف توصلتا إلى اتفاق بشأن الإنتاج المشترك للمعدات والأسلحة العسكرية.

 
gnews

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