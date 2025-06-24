زيلينسكي: أوكرانيا وبريطانيا اتفقتا على الإنتاج المشترك للطائرات المسيرة

الوكيل الإخباري- صرح فلاديمير زيلينسكي عقب محادثاته مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بأن أوكرانيا وبريطانيا توصلتا إلى اتفاق بشأن الإنتاج المشترك للطائرات المسيرة.

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وكتب زيلينسكي على قناة "تلغرام": "عقدتُ اليوم اجتماعا هادفا مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر".