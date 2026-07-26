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زيلينسكي: الأقمار الصناعية الروسية تساعد طهران في توجيه الهجمات في الشرق الأوسط

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
 
الأحد، 26-07-2026 12:28 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت إن أوكرانيا لاحظت أن روسيا تنقل ملاحظاتها عبر الأقمار الصناعية في الشرق الأوسط إلى إيران لتمكينها من توجيه هجمات في المنطقة.اضافة اعلان


وذكر زيلينسكي في تعليقات على منصة إكس "منذ بداية تموز، سجلنا مراقبة روسية نشطة عبر الأقمار الصناعية لدول الخليج والمنشآت العسكرية الأميركية الموجودة هناك. وتظهر هذه الصور لاحقا في إيران".

وأضاف "في الوقت نفسه، ثمة ارتباط واضح بين صور الأقمار الصناعية الروسية لهذه المواقع والهجمات الإيرانية، سواء قبل الهجمات، أو في أثناء التحضير لها، أو بعدها لتقييم الأضرار التي لحقت بها".

من ناحية أخرى، قال زيلينسكي السبت إنّ روسيا ترغب بالاستعانة بما يصل إلى 30 ألف جندي كوري شمالي للمشاركة في الصراع الدائر منذ أكثر من أربع سنوات، مشيرا إلى أنها بدأت بالفعل بالاستعداد لاستقبالهم.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور "نرى أيضا تعاون روسيا مع كوريا الشمالية. تريد روسيا استقدام 30 ألف جندي كوري شمالي آخرين... تجري الاستعدادات منذ حزيران في منطقة فورونيج الروسية لاستقبالهم".
 
 


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