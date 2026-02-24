زيلينسكي: بوتين فشل بتحقيق أهدافه من الحرب

09:40 ص

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سعى للسيطرة على أوكرانيا عندما شن حربه قبل أربع سنوات لكنه فشل في تحقيق هذا الهدف وأهداف أخرى في الحرب.





وفي خطاب بالفيديو في الذكرى السنوية الرابعة للحرب في أوكرانيا، صرح زيلينسكي أن بوتين لم يحقق أهدافه ولم يكسر إرادة الأوكرانيين ولم ينتصر في هذه الحرب.



وأضاف، " لقد حافظنا على أوكرانيا، وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق السلام وضمان العدالة"..نريد سلاما قويا وكريما ودائما".



وكان قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد صرح في وقت سابق إنه لا يستطيع حتى الآن تأكيد موعد ومكان انعقاد جولة جديدة من المحادثات بشأن أوكرانيا.





