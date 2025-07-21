زيلينسكي: جولة جديدة من المفاوضات مع روسيا ستجري يوم 23 يوليو

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي أن جولة جديدة من المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني ستجري في تركيا يوم 23 يوليو الجاري.



وقال زيلينسكي في كلمة مصورة له، اليوم الاثنين: "بحثت اليوم مع رستم عميروف التحضير لتبادل الأسرى ولقاء آخر مع الجانب الروسي في تركيا. وذكر عميروف أن عقد اللقاء مخطط يوم الأربعاء".



وأضاف أنه سيتم الكشف عن مزيد من المعلومات غدا الثلاثاء.

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وكان زيلينسكي قد أعلن في وقت سابق أن أوكرانيا اقترحت على روسيا عقد جولة جديدة من المفاوضات هذا الأسبوع.



يذكر أن روسيا وأوكرانيا أجرتا جولتين من المفاوضات في تركيا، تم خلالهما الاتفاق على تبادل آلاف الأسرى. كما تبادل الجانبان الوثائق التي تتضمن رؤيتيهما لتسوية النزاع.

RT