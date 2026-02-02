زيلينسكي: "خفض التصعيد" الأخير مع روسيا يساعد على "بناء الثقة" في المفاوضات

وقال زيلينسكي على شبكات التواصل الاجتماعي إنّ "إجراءات خفض التصعيد التي دخلت حيّز التطبيق ليل الخميس الجمعة الماضي تساعد في بناء ثقة العامة في عملية التفاوض ونتيجتها المحتملة".
