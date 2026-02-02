زيلينسكي: "خفض التصعيد" الأخير مع روسيا يساعد على "بناء الثقة" في المفاوضات

الوكيل الإخباري- أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين، أن "خفض التصعيد" مؤخرا مع روسيا يساعد في بناء الثقة في المفاوضات، في إشارة إلى وقف موسكو المؤقت لضرباتها على منشآت الطاقة.

