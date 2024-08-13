 
الثلاثاء 2024-08-13 09:45 م
 
 

زيلينسكي: سيطرنا على 74 بلدة روسية

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي




 

الثلاثاء، 13-08-2024 08:29 م
الوكيل الإخباري-    أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية سيطرت على 74 بلدة في الأراضي الروسية، بعد هجوم مفاجئ شنته، الأسبوع الفائت، ودفع عشرات آلاف المدنيين إلى الفرار.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، كتب زيلينسكي على «تلغرام»: «رغم معارك صعبة وكثيفة، يستمر تقدم قواتنا في منطقة كورسك (...) أوكرانيا تسيطر على 74 بلدة».
gnews

أحدث الأخبار

شعار حزب الله

عربي ودولي حزب الله: قصفنا موقع رويسات العلم

احدى مركبات الدفاع المدني

خاص بالوكيل الامن العام : وفاتان بحادث تدهور مركبة

فولوديمير زيلينسكي

عربي ودولي زيلينسكي: سيطرنا على 74 بلدة روسية

علم الولايات المتحدة

عربي ودولي واشنطن: لن نتردد في الدفاع عن إسرائيل وحماية قواتنا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

عربي ودولي رئيس روسيا يؤكد ثبات موقف بلاده بإقامة دولة فلسطينية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية موقع إلكتروني مُحدّث لتقديم طلبات القبول الموحد

مؤسسة الأقراص الزراعي

أخبار محلية الإقراض الزراعي توقع إتفاقية لحوسبة الأنظمة المالية

انا لله وانا اليه راجعون

نعـي فـاضل مروان احمد عبد الرحيم القرعان في ذمة الله





 


 



الأكثر مشاهدة