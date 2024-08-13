زيلينسكي: سيطرنا على 74 بلدة روسية

08:29 م

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الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية سيطرت على 74 بلدة في الأراضي الروسية، بعد هجوم مفاجئ شنته، الأسبوع الفائت، ودفع عشرات آلاف المدنيين إلى الفرار.



ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، كتب زيلينسكي على «تلغرام»: «رغم معارك صعبة وكثيفة، يستمر تقدم قواتنا في منطقة كورسك (...) أوكرانيا تسيطر على 74 بلدة».