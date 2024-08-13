زيلينسكي: سيطرنا على 74 بلدة روسية

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، كتب زيلينسكي على «تلغرام»: «رغم معارك صعبة وكثيفة، يستمر تقدم قواتنا في منطقة كورسك (...) أوكرانيا تسيطر على 74 بلدة».
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