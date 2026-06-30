زيلينسكي: ضربنا مركزا روسيا للاتصالات الفضائية للمرة الثانية

وأضاف زيلينسكي عبر تلغرام، في إشارة إلى الهجمات التي شنتها أوكرانيا على الأراضي الروسية "اليوم، وصلت عقوباتنا بعيدة المدى ضد روسيا بسبب هذه الحرب مرة أخرى إلى مركز الاتصالات الفضائية في دوبنا بمنطقة موسكو".
-
أخبار متعلقة
-
ستارمر يعلن تخصيص 300 مليار جنيه للنفقات الدفاعية
-
إيران تتعهد الرد على أي انتهاك أميركي لمذكرة التفاهم
-
قطر: ننسق مع سلطنة عُمان بشأن مضيق هرمز والعبور الآمن للسفن
-
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك خلية مسلحة
-
اجتماعات مرتقبة بين واشنطن وطهران في قطر
-
زلزالا فنزويلا ألحقا أضرارا كلية أو جزئية بأكثر من 58 ألف مبنى
-
الأمطار الغزيرة في أبيدجان تودي بحياة أكثر من 10 أشخاص
-
روسيا تعلن اعتراض 419 مسيّرة أوكرانية خلال الليل