زيلينسكي: ضربنا مركزا روسيا للاتصالات الفضائية للمرة الثانية

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الجيش شن الثلاثاء هجوما ثانيا على مركز دوبنا الروسي للاتصالات الفضائية في منطقة موسكو، في إطار حملة هجمات متوسعة تستهدف مثل هذه المنشآت.

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