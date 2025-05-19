زيلينسكي: طلبت من ترامب ألا يتخذ أي قرار بشأن أوكرانيا "من دوننا"

10:59 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/731556 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين، أنه طلب خلال مكالمة هاتفية مع دونالد ترامب من الرئيس الأميركي عدم اتّخاذ "أيّ قرار" بشأن أوكرانيا من دون موافقة كييف. اضافة اعلان





وقال زيلينكسي خلال مؤتمر صحفي: "طلبت منه عدم اتّخاذ أيّ قرار بشأن أوكرانيا من دوننا، قبل مكالمته مع بوتين. فهذا مبدأ مهمّ جدّا بالنسبة لنا".