زيلينسكي: غارة روسية على كييف استخدمت صاروخا كوريا شماليا

وأضاف في منشور على موقع التواصل إكس "إذا تأكدت المعلومات التي ذكرت أن ذلك الصاروخ تم تصنيعه في كوريا الشمالية، فسيكون ذلك دليلا جديدا على الطبيعة الإجرامية للتحالف بين روسيا وبيونغيانغ".
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