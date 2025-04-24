الخميس 2025-04-24 10:05 م
 

زيلينسكي: غارة روسية على كييف استخدمت صاروخا كوريا شماليا

زيلينسكي
زيلينسكي
 
الخميس، 24-04-2025 10:01 م
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس إن معلومات أولية تشير إلى أن روسيا استخدمت صاروخا باليستيا من كوريا الشمالية في هجوم استهدف منشأة سكنية في كييف الليلة الماضية وأسفر عن سقوط قتلى.اضافة اعلان


وأضاف في منشور على موقع التواصل إكس "إذا تأكدت المعلومات التي ذكرت أن ذلك الصاروخ تم تصنيعه في كوريا الشمالية، فسيكون ذلك دليلا جديدا على الطبيعة الإجرامية للتحالف بين روسيا وبيونغيانغ".
 
gnews

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