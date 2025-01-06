زيلينسكي: كنت أود حضور حفل تنصيب ترامب لكن لم تتم دعوتي

الوكيل الإخباري- أعرب فلاديمير زيلينسكي عن رغبته في حضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير الجاري، موضحا أنه لن يتمكن من الحضور لأن الأخير لم يوجه دعوة له.

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وقال زيلينسكي في مقابلة مع الصحفي الأمريكي ليكس فريدمان: "كنت أود ذلك.. ولكن بصراحة، لا أستطيع الحضور بهذه الطريقة، خلال الحرب، لأن الرئيس ترامب لم يدعُني بشكل مباشر".