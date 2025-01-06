زيلينسكي: كنت أود حضور حفل تنصيب ترامب لكن لم تتم دعوتي

وعادة ما تتم دعوة السفراء وغيرهم من الدبلوماسيين الرفيعي المستوى لحضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي، ولم يحضر أي زعيم أجنبي مراسم التنصيب الأمريكية منذ 1874، حسب سجلات وزارة الخارجية التي يعود تاريخها إلى ذلك العام.
لكن ترامب دعا إلى حفل تنصيبه 50 ضيفا، وأبرز المدعوين الرئيس الصيني شي جين بينغ، وهي دعوة استثنائية نادرة توجه لزعيم من بين أبرز المنافسين الجيوسياسيين للولايات المتحدة، إلا أن حضوره لم يتم تأكيده حتى الآن، ورجحت مصادر صينية أن يحضر السفير الصيني في واشنطن وزوجته حفل التنصيب وقد ينضم إليهما مسؤولون آخرون من بكين.
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