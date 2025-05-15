زيلينسكي: لا داعي للاجتماع مع بوتين إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار

وأضاف الزعيم الأوكراني في مؤتمر صحفي في أنقرة، أنه إذا لم تبد موسكو أي استعداد للمشاركة في محادثات وقف إطلاق النار، فعلى الدول الأخرى ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية أكبر على روسيا وفرض عقوبات أشد.
ومضى قائلا: "روسيا لا تشعر بالحاجة إلى إنهاء (الحرب)، وهذا يعني عدم وجود ضغوط سياسية واقتصادية وضغوط أخرى كافية على روسيا الاتحادية... ومن ثم نطالب، إذا لم يتم التوصل لوقف إطلاق نار، وإذا لم تصدر قرارات جادة... بفرض عقوبات ملائمة".
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