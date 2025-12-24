زيلينسكي: مسودة خطة السلام لا توجب على كييف التخلي رسميا عن سعيها للانضمام إلى الناتو

وقال زيلينسكي إن "انضمام أوكرانيا أو عدمه هو خيار أعضاء الناتو. اتّخذنا نحن خيارنا. ابتعدنا عن التعديلات المقترحة للدستور الأوكراني التي كان من شأنها أن تمنع أوكرانيا من الانضمام إلى الناتو"، في إشارة إلى خطة سابقة صاغتها الولايات المتحدة كانت تلزم كييف قانونيا بعدم الانضمام إلى التكتل العسكري.
