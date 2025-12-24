زيلينسكي: مسودة خطة السلام لا توجب على كييف التخلي رسميا عن سعيها للانضمام إلى الناتو

12:35 م

الوكيل الإخباري- كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تصريحات نُشرت الأربعاء بأن المقترح الجديد لإنهاء الحرب الذي تفاوضت عليه كييف وواشنطن، لا يلزم كييف بالتخلي رسميا عن سعيها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو). اضافة اعلان





وقال زيلينسكي إن "انضمام أوكرانيا أو عدمه هو خيار أعضاء الناتو. اتّخذنا نحن خيارنا. ابتعدنا عن التعديلات المقترحة للدستور الأوكراني التي كان من شأنها أن تمنع أوكرانيا من الانضمام إلى الناتو"، في إشارة إلى خطة سابقة صاغتها الولايات المتحدة كانت تلزم كييف قانونيا بعدم الانضمام إلى التكتل العسكري.

