زيلينسكي: موسكو أطلقت ما لا يقل عن 800 مسيرة على أوكرانيا الأربعاء

الوكيل الإخباري- قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا أطلقت 800 طائرة مسيرة باتجاه أوكرانيا الأربعاء، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، متهما موسكو بتعمّد استهداف بلاده بالتزامن مع وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الصين.

