زيلينسكي: وثيقة الضمانات الأمنية الأميركية جاهزة بالكامل

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إن الوثيقة الأميركية بشأن الضمانات الأمنية لبلاده جاهزة بالكامل، وإن كييف تنتظر موعد ومكان توقيعها، مشيرا إلى إحراز تقدم خلال المحادثات مع روسيا في أبوظبي خلال اليومين الماضيين.

