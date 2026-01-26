الإثنين 2026-01-26 12:21 ص

زيلينسكي: وثيقة الضمانات الأمنية الأميركية جاهزة بالكامل

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي
 
الإثنين، 26-01-2026 12:15 ص

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إن الوثيقة الأميركية بشأن الضمانات الأمنية لبلاده جاهزة بالكامل، وإن كييف تنتظر موعد ومكان توقيعها، مشيرا إلى إحراز تقدم خلال المحادثات مع روسيا في أبوظبي خلال اليومين الماضيين.

وأضاف زيلينسكي في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس "بالنسبة لنا، الضمانات الأمنية هي أولا وقبل كل شيء ضمانات أمنية من الولايات المتحدة. الوثيقة جاهزة بنسبة 100%، ونحن في انتظار شركائنا لتأكيد موعد ومكان توقيعها".

 
 


