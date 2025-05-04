زيلينسكي: وقف إطلاق النار مع روسيا ممكن في أي لحظة

وأضاف زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة التشيكية براغ مع الرئيس بيتر بافل أن أوكرانيا تأمل في الحصول على 1.8 مليون قذيفة في العام الحالي بموجب مبادرة طرحتها جمهورية التشيك لتقديم مساعدات عسكرية.
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