زيلينسكي: وقف إطلاق النار مع روسيا ممكن في أي لحظة

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إنه يمكن التوصل في أي لحظة لاتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا في الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات بين البلدين. اضافة اعلان





وأضاف زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة التشيكية براغ مع الرئيس بيتر بافل أن أوكرانيا تأمل في الحصول على 1.8 مليون قذيفة في العام الحالي بموجب مبادرة طرحتها جمهورية التشيك لتقديم مساعدات عسكرية.