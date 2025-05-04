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زيلينسكي: وقف إطلاق النار مع روسيا ممكن في أي لحظة

زيلينسكي
زيلينسكي
 
الأحد، 04-05-2025 07:33 م
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إنه يمكن التوصل في أي لحظة لاتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا في الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات بين البلدين.اضافة اعلان


وأضاف زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة التشيكية براغ مع الرئيس بيتر بافل أن أوكرانيا تأمل في الحصول على 1.8 مليون قذيفة في العام الحالي بموجب مبادرة طرحتها جمهورية التشيك لتقديم مساعدات عسكرية.
 
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