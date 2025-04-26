زيلينسكي يأمل بتحقيق نتائج بعد بحثه "وقف إطلاق نار" غير مشروط مع ترامب

03:22 م

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت، إنه يأمل بتحقيق "نتائج" عقب لقائه مع نظيره الأميركي دونالد ترامب الذي يدفع بقوة نحو وقف القتال بين الأوكرانيين والروس بعد 3 سنوات على بدء غزو موسكو لأوكرانيا. اضافة اعلان





وأوضح زيلينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي "اجتماع جيد. لقد تباحثنا بإسهاب على انفراد. وآمل أن نحقق نتائج في كل النقاط التي أثرناها" مجددا التأكيد أنه يريد "وقف إطلاق نار شاملا وغير مشروط".



وشدد على أن "الاجتماع يحمل بعدا رمزيا كبيرا وقد يصبح تاريخيا في حال توصلنا إلى نتائج مشتركة".



زيلينسكي كتب عبر منصة (تليغرام)، أن اجتماعه مع ترامب على هامش جنازة البابا فرنسيس ربما يصبح تاريخيا إذا أفضى إلى انتهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا.



وكالات