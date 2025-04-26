السبت 2025-04-26 05:55 م
 

زيلينسكي يأمل بتحقيق نتائج بعد بحثه "وقف إطلاق نار" غير مشروط مع ترامب

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
 
السبت، 26-04-2025 03:22 م
الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت، إنه يأمل بتحقيق "نتائج" عقب لقائه مع نظيره الأميركي دونالد ترامب الذي يدفع بقوة نحو وقف القتال بين الأوكرانيين والروس بعد 3 سنوات على بدء غزو موسكو لأوكرانيا.اضافة اعلان


وأوضح زيلينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي "اجتماع جيد. لقد تباحثنا بإسهاب على انفراد. وآمل أن نحقق نتائج في كل النقاط التي أثرناها" مجددا التأكيد أنه يريد "وقف إطلاق نار شاملا وغير مشروط".

وشدد على أن "الاجتماع يحمل بعدا رمزيا كبيرا وقد يصبح تاريخيا في حال توصلنا إلى نتائج مشتركة".

زيلينسكي كتب عبر منصة (تليغرام)، أن اجتماعه مع ترامب على هامش جنازة البابا فرنسيس ربما يصبح تاريخيا إذا أفضى إلى انتهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

وكالات
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

فلسطين عاجل القسام تبث مشاهد لإنقاذ أسرى إسرائيليين من نفق قصفه الاحتلال

ل

أخبار محلية افتتاح مؤتمر اللغة الإنجليزية في تربية الأغوار الشمالية

ل

أخبار محلية بلدية المزار الشمالي تطلق خطة تطوير سياحية لغابات اللواء

ل

أخبار محلية لقاء في الطفيلة لبحث آليات مساعدة مرضى السرطان

ل

أخبار محلية %34 نسبة إنجاز مبنى دائرة العطاءات الحكومية الجديد

ل

أخبار محلية توقيع اتفاقية تدريب بين نقابة المهندسين ومجلس محافظة الكرك

ت

فلسطين هدنة طويلة حتى 5 سنوات.. تطورات إنهاء الحرب في غزة وصفقة التبادل

جانب من اللقاء

شؤون برلمانية رئيس حكومة كردستان العراق يستقبل رئيس مجلس النواب



 
 





الأكثر مشاهدة